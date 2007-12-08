На Монументі слави у центрі Львова «вандали» дописали кілька слів

Сьогодні вночі у центрі Львова невідомі осквернили Монумент бойової слави, зробивши на ньому написи антикомуністичного та антиросійського спрямування, заявив кореспонденту УНІАН перший секретар Львівського обкому Комуністичної партії України Олександр КАЛИНЮК.

«На Монументі слави великими літерами викарбувано напис: «Переможцям над фашизмом». Вандали, судячи з усього, користуючись трафаретними заготівками, дописали білою фарбою на чорному граніті великими літерами: «Переможцям над фашизмом, комунізмом і російським імперіалізмом!», - поінформував О.КАЛИНЮК.

За його словами, «цей черговий акт вандалізму щодо пам`яток Вітчизняної війни на Львівщині, ще раз засвідчує, що певні політичні сили прагнуть розпалювати на Львівщині міжнаціональну ворожнечу, а також «сприяти» розриву добросусідських відносин з Росією».

О.КАЛИНЮК повідомив, що львівські комуністи звернуться із відповідною заявою до прокуратури і вимагатимуть від правоохоронних органів розслідувати черговий акт вандалізму і вжити заходів з метою недопущення подібних фактів у майбутньому.