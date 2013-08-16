Міндоходів нагадує, що повноваження Пенсійного фонду закінчуються

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

У міністерстві звернули увагу, що адміністрування єдиного внеску указом Президента №726 покладено на Міністерство доходів і зборів України. Проте, виходячи з Перехідних положень Закону України «Про внесення ряду зміни до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи», прийнятого 4 липня поточного року, ухвалено рішення про продовження повноважень Пенсійного фонду щодо адміністрування єдиного внеску до 31 серпня 2013 року.

Водночас у липні Міністерство доходів і зборів спільно з Міністерством фінансів висловили намір узгоджувати порядок руху коштів єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування. Міністерства розробили спільний наказ, який на даний момент проходить широке громадське обговорення. Крім того, розроблені проекти наказів про порядок формування і подачі звітів за сумами єдиного внеску і про інструкцію з нарахування і сплати єдиного внеску. Документи оприлюднені на сайті Міндоходів. «Зауваження і пропозиції щодо змісту регуляторних актів приймають у письмовій і електронній формі протягом місяця», - повідомила прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, міністр доходів і зборів Олександр Клименко неодноразово заявляв, що міністерство готове до адміністрування єдиного соціального внеску. У свою чергу міністр соціальної політики Наталія Королевська заявляла, що передача функцій з адміністрування соціального внеску дозволить Пенсійному фонду активніше опікуватися проблемами пенсіонерів.

У березні перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов також заявляв, що уряд планує внести до Верховної Ради законопроекти про зниження ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 15% і розширення шкали прогресивного податку на доходи фізичних осіб зі зниженням мінімальної ставки до 10%. При цьому компенсатором ймовірних втрат може стати введення загального декларування, легалізація заробітних плат і боротьба з повсюдним нарахуванням мінімальних заробітних плат.