Міністр Клименко порівняв себе з художником, який пише шедеври

Законопроект про зниження ставки податку на додану вартість до 9% із 20% є предметом дискусії та є моделлю адміністрування податків, яка може бути змінена залежно від пропозиції бізнесу й не буде внесена на розгляд Кабінету міністрів і парламенту без глибоких висновків експертів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у середу міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Ми сьогодні повинні все це обговорити. Ми пропонуємо різні моделі – податок з обороту, інші системи. При Міндоходів працює Інвестиційна рада, й усі ініціативи обговорюватимуться в рамках роботи ради – для того, щоб сформулювати компетентну точку зору, щоб представити точку зору експертів. Дуже рано говорити про те, що ми ось це впроваджуватимемо в життя», - сказав Клименко.

При цьому він заявив, що якщо платники податків висловляться проти ідеї Міндоходів, вона буде відкладена. «У нас є багато ідей щодо ПДВ, екологічних податків, щодо акцизних податків – за різними темами. Ідеї є, й ми їх обговорюватимемо. Жодне рішення не буде ухвалено без дискусії та обговорення з бізнесом», - сказав Клименко.

Відповідаючи на запитання УНІАН про те, чи є часові рамки таких дискусій, Клименко підкреслив: «Я слухатиму бізнес, поки буду міністром. Це дорога довжиною в життя. Я не схильний заганяти в часові рамки, це не має сенсу. Ми повинні збудувати діалог і в рамках цього діалогу працювати. Скільки часу на це піде? Ви можете сказати, скільки часу потрібно поету, аби написати вірш, або художнику, аби написати шедевр?», - сказав міністр.

Разом із тим, він навів приклад, що для того, щоб розробити закон про трансфертне ціноутворення, знадобився рік. «Щоб зробити якісний закон про трансфертне ціноутворення, нам потрібен був рік – із вересня минулого року і ось зараз закінчуємо. І не можна сказати, що десь ми гальмували процес. Зате сьогодні маємо сучасний відпрацьований закон», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Міністерство доходів і зборів України запропонувало знизити діючу ставку податку на додану вартість до 9% із 20% з одночасним скасуванням більшості пільг зі сплати цього податку, а також ввести податок із обороту (бази оподаткування) на рівні 1-2%. Мета ініціативи – зниження податкового навантаження на додану вартість за допомогою зниження базової ставки податку з одночасним впровадженням компенсаторних механізмів у вигляді додаткової ставки податку з бази оподаткування (податку з обороту); наближення правил визначення доходів і витрат згідно з правилами нарахування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ; скорочення кількості пільг із ПДВ; уніфікація первинних документів бухгалтерського обліку з документами податкового обліку; створення умов для спрощеної форми та порядку заповнення податкової звітності з ПДВ.