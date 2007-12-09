Водій автобуса намагався вивезти до Польщі три кілограми бурштину

Майже три кілограми контрабандного бурштину намагався провезти з України до Польщі водій рейсового автобуса «Львів-Варшава» - громадянин України.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, бурштин він заховав на верхній полиці салону.

Оглядова група пункту пропуску «Рава-Руська» незаконний вантаж виявила і передала до митниці.

Напередодні у пункті пропуску «Ягодин» також на українсько-польському кордоні прикордонники і співробітники митниці затримали водія автомобіля «ВАЗ», який заховав 13 кілограмів бурштину.