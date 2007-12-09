Тривають роботи на пошкодженому вибухом магістральному газопроводі

У Вінницькій області продовжуються ремонтні роботи на магістральному газопроводі “Уренгой-Помари-Ужгород”, де 6 грудня стався вибух.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань внутрішньої політики та у справах ЗМІ Вінницької облдержадміністрації, повністю відновлено газопостачання усіх населених пунктів, постраждалих внаслідок аварії на газопроводі.

Лікарні, школи та підприємства працюють в звичайному режимі .

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня внаслідок вибуху газу з послідуючим горінням на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" біля с. Тягун Іллінецького району Вінницької області без газопостачання залишилися три промислових підприємства, 73 бюджетних установи, 56 комунально-побутових підприємств та 20 населених пунктів (9 тис. 585 абонентів).

Міністерство палива та енергетики України прогнозує відновлення транзиту газу до Європи газопроводом "Уренгой-Помари-Ужгород" до 23 грудня.

Транзит газу до Європи не припинявся, обсяги газу з пошкодженого газопроводу були перенаправлені на інші газопроводи.