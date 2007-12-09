На місце катастрофи в «Жулянах» прибули представники Держадміністрації
19:02, 09 грудня 2007Суспільство
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Літак розрахований приблизно на 5 пасажирів
На місце падіння літака у «Жулянах» прибули представники Державної авіаційної адміністрації України .
Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Міністерства транспорту та зв’язку України Вікторія БУТЕНКО.
За її словами, за даними оперативного чергового в аеропорту, літак належав не українській авіакомпанії, і летів з Чехії.
Також вона повідомила, що літак, який зазнав аварії, маленький, розрахований приблизно на 5 пасажирів. Водночас, про точну кількість постраждалих наразі невідомо.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 18.00 в районі київського аеропорту “Жуляни” впав літак, який виконував чартерний рейс з Чехії до Києва.
За попередніми даними, загинуло 5 осіб: 2 пілота і 3 пасажири.
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