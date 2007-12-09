На місце катастрофи в «Жулянах» прибули представники Держадміністрації

На місце падіння літака у «Жулянах» прибули представники Державної авіаційної адміністрації України .

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Міністерства транспорту та зв’язку України Вікторія БУТЕНКО.

За її словами, за даними оперативного чергового в аеропорту, літак належав не українській авіакомпанії, і летів з Чехії.

Також вона повідомила, що літак, який зазнав аварії, маленький, розрахований приблизно на 5 пасажирів. Водночас, про точну кількість постраждалих наразі невідомо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 18.00 в районі київського аеропорту “Жуляни” впав літак, який виконував чартерний рейс з Чехії до Києва.

За попередніми даними, загинуло 5 осіб: 2 пілота і 3 пасажири.