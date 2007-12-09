На місці падіння літака працюють 5 підрозділів МНС

У рятувальній операції на місці падіння літака поблизу київського аеропорту “Жуляни” задіяно 5 підрозділів Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України Києва та області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міністр Нестор ШУФРИЧ, який прибув на місце катастрофи.

На ліквідації наслідків падіння літака працюють 90 рятувальників від Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України та 31 одиниця техніки.

Від Міністерства внутрішніх справ України для оточення місця аварії залучено 17 одиниць техніки та 110 осіб.

Під час падіння літака на полі було зруйновано хижку і зараз рятувальники її розбирають, щоб переконатися, що в ній нікого не було.

Н.ШУФРИЧ також повідомив, що за попередніми даними, авіакатастрофи зазнав турбогвинтовий літак “Біч Крафт”.

Крім того, міністр повідомив, що причину аварії встановлює оперативно-слідча група і додав, що всі рятувальні роботи будуть завершені сьогодні. “На щастя, подібні аварії вкрай рідкісні для України, і це перший випадок надлегкого літака в Україна в цьому році”, - повідомив Н.ШУФРИЧ.

Міністр також сказав, що наразі на місце аварії має прибути представник міністерства транспорту та зв’язку, який візьме на себе керування роботами та встановленням причини катастрофи.

Як повідомило поінформоване джерело з місця аварії, однією з версій причин катастрофи називають помилку пілота.