Головне за день: огляд топ-новин

У ПР кажуть, що «тітушків» під Київраду могла привести Свобода

У Партії регіонів не виключають, що ВО «Свобода» сама привела "спортсменів" під Київраду, щоб потім мати можливість звинуватити владу в провокаціях і застосуванні сили.

Тим часом, "Свобода" вимагає від МВС назвати прізвища тих, хто наказав "беркутівцям" не пускати народних депутатів до Київради.

Яценюк розповів, кого опозиція висуне в президенти

Кандидатом від “Батьківщини” на президентських виборах буде екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. Про це заявив голова Політради Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк перед початком офіційної церемонії відкриття у Львівському оперному театрі 10 ювілейного Світового конгресу українців.

Посол США: Україна має дуже гарні шанси на підписання Угоди з ЄС

"Я говорю це, базуючись на тому, що я чув від української влади і європейської сторони", - сказав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

Митниця РФ: український експорт пропускатимуть у штатному режимі

Федеральна митна служба Росії повідомила Україну про повернення до штатного режиму розмитнювання українських товарів. Перед цим Roshen оцінила можливі збитки України від російської блокади в мільярд гривень.

Одночасно російські ЗМІ повідомили, що після експорту Росія може взятися за українських трудових мігрантів. Масове вислання українських гастарбайтерів з Росії нібито може стати вагомим аргументом на користь відмови Києва від європейського вектора інтеграції.

Також посол США в Україні Джеффрі Пайєтт повідомив, що Сполучені Штати уважно спостерігають за суперечкою Києва і Москви. Дана суперечка має вирішуватися згідно з вимогами Світової організації торгівлі, заявив посол.

ДАІ просить водіїв 1 вересня їздити з увімкненими фарами

Державтоінспекція України просить водіїв бути уважними на дорогах в день знань, і пропонує 1 вересня пересуватися на дорогах з включеним ближнім світлом фар.

Головним слідчим України став вихідець з Донеччини

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко призначив Миколу Чинчина начальником Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України.

ЗМІ: Влада Британії знищила всі матеріали Сноудена

Співробітники спецслужб Великої Британії знищили жорсткі диски, що містять передану Едвардом Сноуденом секретну інформацію.

У Полтавській області відкрився Сорочинський ярмарок-2013

Національний Сорочинський ярмарок-2013 сьогодні урочисто відкрився в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.

Металісту повторно відмовили в участі в єврокубках

CAS відхилив повторну апеляцію харківського Металіста на рішення УЄФА про річне відсторонення команди від єврокубків.

Однак адвокати продовжать захищати інтереси "Металіста", незважаючи на відмову Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні призупинити дискваліфікацію, заявив перший віце-президент українського футбольного клубу Костянтин Пивоваров.

Вбивство українських альпіністів: у Пакистані заарештували 20 підозрюваних

У Пакистані заарештовано 20 осіб у справі про вбивство іноземних, зокрема українських, альпіністів на горі Нанга-Парбат у червні цього року.