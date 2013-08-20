Головне за день: огляд топ-новин
Російська митниця обіцяє поновити нормальний режим роботи з українським експортом, Металісту повторно відмовили в участі в єврокубках, а в Пакистані затримали 20 підозрюваних у вбивсті українських альпіністів.
У ПР кажуть, що «тітушків» під Київраду могла привести Свобода
У Партії регіонів не виключають, що ВО «Свобода» сама привела "спортсменів" під Київраду, щоб потім мати можливість звинуватити владу в провокаціях і застосуванні сили.
Тим часом, "Свобода" вимагає від МВС назвати прізвища тих, хто наказав "беркутівцям" не пускати народних депутатів до Київради.
Яценюк розповів, кого опозиція висуне в президенти
Кандидатом від “Батьківщини” на президентських виборах буде екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. Про це заявив голова Політради Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк перед початком офіційної церемонії відкриття у Львівському оперному театрі 10 ювілейного Світового конгресу українців.
Посол США: Україна має дуже гарні шанси на підписання Угоди з ЄС
"Я говорю це, базуючись на тому, що я чув від української влади і європейської сторони", - сказав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.
Митниця РФ: український експорт пропускатимуть у штатному режимі
Федеральна митна служба Росії повідомила Україну про повернення до штатного режиму розмитнювання українських товарів. Перед цим Roshen оцінила можливі збитки України від російської блокади в мільярд гривень.
Одночасно російські ЗМІ повідомили, що після експорту Росія може взятися за українських трудових мігрантів. Масове вислання українських гастарбайтерів з Росії нібито може стати вагомим аргументом на користь відмови Києва від європейського вектора інтеграції.
Також посол США в Україні Джеффрі Пайєтт повідомив, що Сполучені Штати уважно спостерігають за суперечкою Києва і Москви. Дана суперечка має вирішуватися згідно з вимогами Світової організації торгівлі, заявив посол.
ДАІ просить водіїв 1 вересня їздити з увімкненими фарами
Державтоінспекція України просить водіїв бути уважними на дорогах в день знань, і пропонує 1 вересня пересуватися на дорогах з включеним ближнім світлом фар.
Головним слідчим України став вихідець з Донеччини
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко призначив Миколу Чинчина начальником Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України.
ЗМІ: Влада Британії знищила всі матеріали Сноудена
Співробітники спецслужб Великої Британії знищили жорсткі диски, що містять передану Едвардом Сноуденом секретну інформацію.
У Полтавській області відкрився Сорочинський ярмарок-2013
Національний Сорочинський ярмарок-2013 сьогодні урочисто відкрився в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.
Металісту повторно відмовили в участі в єврокубках
CAS відхилив повторну апеляцію харківського Металіста на рішення УЄФА про річне відсторонення команди від єврокубків.
Однак адвокати продовжать захищати інтереси "Металіста", незважаючи на відмову Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні призупинити дискваліфікацію, заявив перший віце-президент українського футбольного клубу Костянтин Пивоваров.
Вбивство українських альпіністів: у Пакистані заарештували 20 підозрюваних
У Пакистані заарештовано 20 осіб у справі про вбивство іноземних, зокрема українських, альпіністів на горі Нанга-Парбат у червні цього року.