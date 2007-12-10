Ющенко пропонує позбавляти волі на два роки за заперечення Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” щодо відповідальності за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні як факту геноциду українського народу та Голокосту як факту геноциду єврейського народу.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, даним законопроектом передбачається, що таке публічне заперечення, а також виготовлення і розповсюдження матеріалів з таким запереченням каратиметься штрафом у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років.

Ті самі дії, вчинені службовими особами або повторно, каратимуться позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Змінами до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу передбачається встановити, що досудове слідство щодо справ про злочини, передбачені статтею 4421 Кримінального кодексу, провадитиметься слідчими органів Служби безпеки України.