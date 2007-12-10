Чеське посольство повідомило подробиці про загиблих в авіакатастрофі

В авіакатастрофі під Жулянами в Києві загинули власник чеської фірми з дружиною.

Про це в коментарі УНІАН телефоном повідомив перший секретар Посольства Чеської Республіки в Україні Ян ПАДЬОУРЕК.

За його словами, в літаку у службових справах, зокрема, на виставку в Києві, летіли чеські бізнесмени, які представляють товариство з обмеженою відповідальністю MINIB, що займається опалювальними конвекторами і металообробкою.

«Там був власник компанії з дружиною і ще одна співробітниця, і два пілоти», - додав Я.ПАДЬОУРЕК.

Водночас, він не назвав імен загиблих, зазначивши, що не хотів би цього робити до того, як посольство зв`яжеться з сім`ями загиблих.

За словами Я.ПАДЬОУРЕКА, відправкою тіл загиблих на батьківщину займається консульський відділ посольства. «Зараз ми просто зв`язуємося з сім`ями загиблих і уточнюємо деталі», - сказав він. При цьому представник посольства зазначив, що, наскільки йому відомо, зараз тіла «знаходяться на медогляді». За його словами, відправкою тіл займуться, як тільки це стане можливим. «Це буде протягом годин, днів, це буде дуже швидко», - наголосив він.

Я.ПАДЬОУРЕК також повідомив, що українські власті не зверталися до посольства щодо даної ситуації і не запрошували допомоги чеських фахівців у розслідуванні.

«Поки ніхто не просив нас, і ми не знаємо про те, чи працюють вони в такому напрямі», - зазначив Я.ПАДЬОУРЕК. За його словами, «розслідування належить українській стороні, тому що це трапилося тут, на території України».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня о 17.04 за 2,5 км на захід від київського аеродрому «Жуляни» під час зниження і заходу на посадку сталася катастрофа літака Beech C90B King Air, який виконував приватний рейс за маршрутом Прага (Градовец Кралове) – Київ (Жуляни), рейс DIBDH.

Власник і користувач літака – фірма MINIB LTD, Чеська Республіка. Країна реєстрації повітряного судна – Федеративна Республіка Німеччина.

На борту знаходилися два члени екіпажу і троє пасажирів, всі вони загинули. Небезпечного вантажу в літаку не було.

Розслідування катастрофи проводить комісія Державної авіаційної адміністрації України.