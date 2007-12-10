Конкурс краси «Панi Україна» виграла Мерлін Монро (фоторепортаж)

VIII Міжнародний фестиваль краси і успіху «Панi Україна» відбувся в Донецьку. Про гламурну подію розповідає "КП в Україні".

16 чарівних і успішних жінок (не тільки у бізнесі, але і в сімейному житті) продемонстрували свої найкращі якості: танцювальна майстерність, вокальні дані і вміння підтримати світську бесіду.

Найбільше і глядачів, і жюрі зачарувала Тетяна Воробйова з Сімферополя . Якщо в першій частині вона показала відмінні здібності світської левиці (дуже активно і гламурно висловлювала свою думку з будь-якого приводу і жваво вела бесіду), то в другому ток-шоу в образі Монро вразила всіх. І голос, і зовнішність - копія американської сексі всіх часів.

Тетяна Воробйова і стала переможницею фестивалю «Панi Україна-2007», одержавши в подарунок авто від спонсорів.

Тетяна Воробйова має доньку і працює менеджером у роботі з VIP-клієнтами в дизайнерському бюро. А ще знімається як артистка в рекламних роликах.

Родзинкою програми виявився міні-концерт Антона Макарського на донецькій сцені. Популярний актор співав разом зі своєю дружиною Вікторією Морозовою.

Фото Захара Жаворонкова/УНІАН