Погода на 11-20 грудня

В найближчі дні в Україні характер погоди не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 11 грудня, у південній половині часом дощ, вночі подекуди з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південних та західних областях вночі 1-5°тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму до 12°.

На високогір’ї Закарпатської областi існує небезпека сходу снігових лавин.

12-13 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий сніг, мокрий сніг; в Криму, Приазов`ї та східних областях опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних, північних, а 13 грудня і в центральних областях вночі становитиме 1-6° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу (в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу); на решті території вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, 12 грудня в Криму та Приазов`ї 5-10° тепла.

14-15 грудня часом невеликий сніг, мокрий сніг, в Криму мокрий сніг з дощем; 15 грудня в північній половині без істотних опадів.

Температура вночі 2-8° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла (в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 5-10° морозу); на крайньому півдні вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

16-20 грудня без істотних опадів, лише на початку періоду в південній половині невеликий сніг та мокрий сніг.

Температура вночі 5-11° морозу, вдень 1-7° морозу; на крайньому півдні вночі 2-8° морозу, вдень від 3° тепла до 3° морозу.

Завтра у Києві та області без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3°тепла до 2° морозу.

12-13 грудня очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу.

14 грудня у Києві та області невеликий сніг, 15 грудня без істотних опадів. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-4° морозу.