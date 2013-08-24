Кабмін затвердив план приватизації трьох кримських ТЕЦ
Кабінет міністрів України затвердив план приватизації трьох кримських теплоелектроцентралей, що входять до державного підприємства "Кримські генеруючі системи".
Відповідне рішення закріплене урядовим розпорядженням від 21 серпня 2013 року.
Згідно з документом, приватизації підлягає Камиш-Бурунська ТЕЦ, "Сакські теплові мережі" і Сімферопольська ТЕЦ, передані в оренду підприємству "Кримтеплоелектроцентраль".
Як наголошується в розпорядженні, приватизацію планується здійснити шляхом розміщення акцій публічного акціонерного товариства, утвореного на базі майна зазначених ТЕЦ і підприємства "Кримтеплоелектроцентраль". При цьому передбачається, що у власності організації орендарів залишиться 355 610 000 штук акцій, до пільгового продажу буде запропоновано 895 050 штук акцій, до продажу пакетів акцій за конкурсом з відкритою пропозицією цін за принципом аукціону - 210 007 950 штук.
Раніше, після засідання уряду, на якому було ухвалено дане рішення, голова Фонду держмайна Олександр Рябченко повідомив, що Севастопольська ТЕЦ залишається в "Кримських генеруючих системах", оскільки вона найбільша і не потрапляє під приватизацію, а також її не здано в оренду і тому не включено в цей процес.
При цьому голова ФДМУ додав, що державна частка 37% цих трьох ТЕЦ продаватиметься одним пакетом на конкурсі аукціонного типу, після чого частка держави в цих підприємствах знизиться до нуля.
Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року аналітико-консалтинговий центр «Епрайзер» було визнано переможцем оголошеного Фондом держмайна конкурсу з відбору оцінювача переданих в оренду «Кримтеплоелектроцентралі» цілісних майнових комплексів Камиш-Бурунської ТЕЦ, «Сакських теплових мереж» і Сімферопольської ТЕЦ.
Довідка УНІАН. Державне підприємство "Кримські генеруючі системи", створене в 2000 році, об'єднує 4 кримських теплоелектростанцій встановленою потужністю 327 мегават. Сімферопольська ТЕЦ побудована в 1958 році, на сьогодні вона виробляє 40 МВт, Сакська ТЕЦ дає 6 МВт електроенергії, Камиш-Бурунська ТЕЦ, побудована в 1937 році, має потужність 30 МВт, але зараз виробляє лише теплову енергію.
Всі ТЕЦ автономії виробляють на сьогодні 70-75 мегават електроенергії, що становить близько 5-7% потреби півострова.
Восени 2012 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на приєднання держпідприємства «Східно-Кримська вітряна електростанція» до держпідприємства «Кримські генеруючі системи».