Кабмін затвердив план приватизації трьох кримських ТЕЦ

Відповідне рішення закріплене урядовим розпорядженням від 21 серпня 2013 року.

Згідно з документом, приватизації підлягає Камиш-Бурунська ТЕЦ, "Сакські теплові мережі" і Сімферопольська ТЕЦ, передані в оренду підприємству "Кримтеплоелектроцентраль".

Як наголошується в розпорядженні, приватизацію планується здійснити шляхом розміщення акцій публічного акціонерного товариства, утвореного на базі майна зазначених ТЕЦ і підприємства "Кримтеплоелектроцентраль". При цьому передбачається, що у власності організації орендарів залишиться 355 610 000 штук акцій, до пільгового продажу буде запропоновано 895 050 штук акцій, до продажу пакетів акцій за конкурсом з відкритою пропозицією цін за принципом аукціону - 210 007 950 штук.

Раніше, після засідання уряду, на якому було ухвалено дане рішення, голова Фонду держмайна Олександр Рябченко повідомив, що Севастопольська ТЕЦ залишається в "Кримських генеруючих системах", оскільки вона найбільша і не потрапляє під приватизацію, а також її не здано в оренду і тому не включено в цей процес.

При цьому голова ФДМУ додав, що державна частка 37% цих трьох ТЕЦ продаватиметься одним пакетом на конкурсі аукціонного типу, після чого частка держави в цих підприємствах знизиться до нуля.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року аналітико-консалтинговий центр «Епрайзер» було визнано переможцем оголошеного Фондом держмайна конкурсу з відбору оцінювача переданих в оренду «Кримтеплоелектроцентралі» цілісних майнових комплексів Камиш-Бурунської ТЕЦ, «Сакських теплових мереж» і Сімферопольської ТЕЦ.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Кримські генеруючі системи", створене в 2000 році, об'єднує 4 кримських теплоелектростанцій встановленою потужністю 327 мегават. Сімферопольська ТЕЦ побудована в 1958 році, на сьогодні вона виробляє 40 МВт, Сакська ТЕЦ дає 6 МВт електроенергії, Камиш-Бурунська ТЕЦ, побудована в 1937 році, має потужність 30 МВт, але зараз виробляє лише теплову енергію.

Всі ТЕЦ автономії виробляють на сьогодні 70-75 мегават електроенергії, що становить близько 5-7% потреби півострова.

Восени 2012 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на приєднання держпідприємства «Східно-Кримська вітряна електростанція» до держпідприємства «Кримські генеруючі системи».