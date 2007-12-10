У Франції поліцейські побили учасників капели ”Думка”

У Франції співробітники поліції побили чотирьох учасників українського художнього колективу Національна капела України „Думка”, що перебуває на гастролях у цій країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, інцидент стався 7 грудня у французькому місті Клермон-Ферран.

За інформацією, отриманою від організатора гастрольного туру, четверо учасників колективу вийшли з готелю до найближчого супермаркету для придбання продуктів. Оскільки зазначені особи отримали від організатора туру купюри в п’ятсот євро, при розрахунку в магазині наявність таких великих купюр викликала підозру у працівників супермаркету, які, в свою чергу, викликали поліцію для перевірки дійсності грошових знаків.

Згідно з роз’ясненнями керівника художнього колективу, до супермаркету прибули невідомі особи в цивільному одязі і стали вимагати у двох членів колективу всі наявні у них гроші. Не володіючи французькою мовою, українські музиканти не могли збагнути, чого від них вимагають і вчинили опір. Як було згодом з’ясовано, опір було вчинено бригаді швидкого реагування поліції. Представниками французької поліції було застосовано силу. Побитих українських громадян в наручниках було доставлено до найближчого комісаріату поліції. Після проведеного допиту двох учасників інциденту було звільнено, ще двох членів колективу було взято під варту, повідомили в МЗС.

Після отримання вищезазначеної інформації, Посольством України у Франції були вжиті невідкладні заходи з метою забезпечення громадянам України належного захисту. Відповідні звернення були направлені до поліції, МЗС Франції та офісу Прокурора міста Клермон-Ферран. Ситуація ускладнювалась винесеною постановою прокурора про тимчасовий арешт громадян України, оскарження якої, з огляду на пізній час та вихідні дні, було можливим лише в понеділок, 10 грудня. На вимогу Посольства затриманим було надано перекладача.

За даними МЗС, оскільки після відповідної перевірки грошові знаки були визнані дійсними, та, враховуючи відсутність у поліцейських ознак професійної приналежності під час затримання українців, Посольство звернулося до представників французьких правоохоронних органів з вимогою вжити термінових заходів з метою негайного звільнення безпідставно затриманих громадян України. Представники комісаріату поліції вибачились за „непорозуміння” і визнали помилку французьких поліцейських при затриманні українських митців, підкреслили в МЗС.

Затриманих громадян України було звільнено і після цього вони звернулися до найближчого медичного закладу з метою зняття побоїв. Потерпілим були надані координати адвокатського об’єднання „Дюссо”, яке висловило готовність надати сприяння громадянам України в оформленні відповідного судового позову з метою оскарження дій французької поліції.

Наразі художній колектив продовжує гастрольний тур по Франції, зазначили в міністерстві.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України у Франції та в Департаменті консульської служби МЗС України.