У Луцьку святкують День міста і його 928-му річницю

У храмах з нагоди 928-ї річниці Луцька відбулися святкові богослужіння.

Як передає кореспондент УНІАН, на головній площі міста - Театральному майдані - відбувається урочиста академія за участю представників влади, громадськості, відомих лучан та гостей міста.

На пішохідній вулиці Лесі Українки розгорнуто мистецьку вулицю, де представлено витвори декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. Майстри народної творчості надають усім охочим майстер-класи.

Святкові заходи відбудуться також у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та в Луцькому замку.

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Зокрема, у замку відбудуться фестиваль дзвонарного мистецтва, молодіжний фестиваль «Луцьк європейський» та Urban Fest, а також свято квітів «Луцьк квітучий», концерт «Пісенна фієста: Рівне-Луцьк» тощо.

Також пройде марафон вуличної поезії, у рамках якого в маршрутному таксі та у Книжковому пасажі читатимуть вірші.

У другій половині дня гостей свята розважатимуть гурти «Мандри», «Мед Хедс», «Флайза» та «Врода».

Завершиться свято феєрверком після вітального слова міського голови о 22.00.