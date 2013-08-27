В Одесі закрили одну з найстаріших газет України

Про це УНІАН повідомили співробітники редакції.

За їх словами, це пов'язано, насамперед, з фінансовими труднощами.

«Нам сказали, що на випуск газети немає грошей. Не кажучи вже про виплати заробітної плати, яка давно стала мізерною», - розповіли співробітники.

Вони стверджують, що редакцію знищували планомірно, протягом останніх декількох років, за її опозиційні (до нинішньої місцевої влади) настрої.

Зокрема, «Юг» у 2011 році був змушений звернутися до Господарського суду Одеської області з вимогою - зобов'язати комунальне підприємство Одеської обласної ради «Видавництво «Чорномор'я» не перешкоджати в користуванні редакційними приміщеннями.

«Редакція також просила зобов'язати «Чорномор'я» виконувати рішення названого суду, що набуло чинності 23 березня 2008 року, про те, що приміщення, які займає газета, їй і належать. Ще з тих пір, коли в часи СРСР ми були друкованим органом обкому і міськкому Комуністичної партії України. Видавничий корпус в середині 1970-х побудований на кошти партійної каси», - розповіли співробітники.

На тему: Незалежним одеським газетам вдалося себе відстояти

За їх словами, останні кілька років в приміщеннях редакції спеціально відключали опалення в осінньо-зимовий період - люди працювали у верхньому одязі. Крім того, як стверджують журналісти, реалізація газети через кіоски стала практично неможливою - тираж газети там «ховали під прилавок за вказівкою згори».

Як пояснили в редакції, газети виживала до кінця липня 2013 року. У номері від 27 липня з'явилося повідомлення про те, що редакція пішла з 1 серпня на двотижневі канікули. Однак вихід так і не відновився, а в середині серпня редактор газети заявила співробітникам, що грошей немає і всі повинні звільнитися.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року редактори одеських ЗМІ Сергій Братчук (телеканал «Нова Одеса»), Іван Мельник (газета «Чорноморські новини»), Ігор Столяров (інтернет-газета «Погляд з Одеси») та Ольга Кологрева (газета «Юг») заявили про факти утиску свободи слова в регіоні. Про це йшлося у спільній заяві редакторів. Документ був поширений серед іноземних дипломатів, столичних журналістів та інших учасників святкового зібрання в Одесі, присвяченого річниці незалежності Республіки Естонія.

У заяві, зокрема, зазначалося, що «знищується різними способами незалежна облгазета «Юг».

Довідка УНІАН. Газета «Юг» заснована в січні 1938 року (раніше - «Більшовицький прапор», потім «Прапор комунізму», «Юг» - з початку 1990-х).