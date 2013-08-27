Кабмін запропонував поправки до трудового законодавства

Уряд подав до парламенту законопроект №3114, яким пропонує врегулювати спірні норми трудового законодавства, що виникли після набрання чинності закону "Про зайнятість населення".

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Документ покликаний чіткіше прописати норми трудового захисту та зайнятості окремих категорій громадян: молоді, що завершила навчання; дітей-сиріт; одного з батьків, які утримують дитину до 14 років або дитину-інваліда, повідомляє Комерсант-Україна.

Крім цього, в законопроект увійшов ряд нових поправок. Якщо документ буде прийнятий, фізособі-підприємцю не потрібно буде протягом тижня реєструвати договір про наймання співробітника в службі зайнятості.

З такою ж ініціативою в липні виступила депутат Оксана Продан (УДАР). У Кабміні також пропонують розширити список осіб, які мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі безробіття. Крім молоді, що закінчила навчання або звільненої зі строкової військової служби, на соцпідтримку зможуть розраховувати біженці.

Фонд соцстрахування на випадок безробіття повинен буде мати кошти на виплату одноразової допомоги для організації безробітними підприємницької діяльності, тоді як зараз він повинен мати резерв коштів на виплату допомоги по безробіттю не менше ніж на п'ять днів.

Сам механізм виділення коштів на відкриття бізнесу буде переглянутий. Якщо зараз виплата одноразової допомоги становить суму річної допомоги, то в перспективі з неї будуть відняті кошти, виплачені безробітному.

Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лідія Ткаченко вважає, що це нововведення не стимулюватиме до підприємництва. "Якщо хочеш реєструватися підприємцем, то потрібно це робити в перший день отримання статусу безробітного, - каже вона. - Однак якщо безробітний захоче відкрити бізнес пізніше, то отримає мізерну суму".

При цьому мова йде про невеликі суми, яких не вистачить навіть на оренду торгової точки, каже експерт. Мінімальна місячна допомога по безробіттю для застрахованих осіб становить 882 грн (залежить від страхового стажу і середньої зарплати), для незастрахованих - 544 грн.

Експерти відзначають, що допомога по безробіттю - найнижча з усіх видів соціальних виплат, при цьому чим довше людина перебуває в статусі безробітного, тим менше він отримує. Тому заступник голови Федерації профспілок Григорій Осовий вважає за доцільне розглянути питання підвищення допомоги хоча б до рівня прожиткового мінімуму для працездатних (1147 грн).

"Профспілки неодноразово піднімали це питання, тим більше що бюджет фонду профіцитний. Однак урядова сторона і роботодавці блокують цей процес", - додає він.

У своєму законопроекті Кабмін лише прописує норму про те, що допомога по безробіттю не повинна бути нижче мінімального рівня, чого і так не було, каже Лідія Ткаченко. "Але навіть така зміна не гарантує мінімальний рівень життя", - упевнений пан Осовий.

Крім того, уряд запропонував включити до страхового стажу з безробіття періоди відпусток по догляду за інвалідами I-II групи, у тому числі в результаті психічного розладу, або дітьми-інвалідами віком до 18 років, а також літніми людьми, які вимагають постійного догляду.

Зараз страховий стаж зараховується тільки в період відпустки по догляду за дитиною до трьох років. Одночасно уряд ініціює ухвалення закону про облік періоду цих відпусток у стажі з тимчасової втрати працездатності для цих категорій населення.

Осовий говорить, що Федерація профспілок підтримує такі зміни, але уряду слід подумати про звільнення працівника в період такої відпустки від сплати внесків у розмірі 1-2%. "Не думаю, що таких людей буде багато, але це говорить про те, що людям, за якими буде здійснюватися догляд, краще жити в сім'ї", - впевнена пані Ткаченко.