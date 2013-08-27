«Повітряний експрес» до Борисполя нарешті почали будувати

Відповідно до повідомлення, угоду було підписано між держпідприємством «Нацпроект «Повітряний експрес» і ПЗЗ.

За інформацією прес-служби, ПЗЗ виконає будівельно-монтажні роботи, які триватимуть до кінця листопада цього року, без зміни графіка руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, раніше у віснику Держзакупівель була опублікована інформація про те, що будівельно-монтажні роботи підготовчого періоду реалізації Національного проекту «Повітряний експрес» обсягом 33 млн. грн виконуватиме - державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця».

Національний проект «Повітряний експрес» передбачає створення швидкісних пасажирських перевезень між станцією Київ-Пасажирський і міжнародним аеропортом «Бориспіль» і розвиток інфраструктури міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У підпорядкуванні ПЗЗ перебувають близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсягу вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.