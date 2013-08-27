Транспортну міліцію віддали донецькому борцю з економічною злочинністю

Представив Писаренко особовому складу сьогодні представив перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик, повідомляє прес-служба МВС.

За словами заступника міністра, призначення Писаренка пов’язане з майбутнім реформуванням правоохоронного відомства.

Службу в міліції В'ячеслав Писаренко розпочав у 1986 році в підрозділах відомчої охорони. Довгий час працював начальником Слов'янського міськвідділу внутрішніх справ.

З 2009 року Писаренко обіймав посаду начальника Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю донецької обласної міліції.