Транспортну міліцію віддали донецькому борцю з економічною злочинністю
17:52, 27 серпня 2013Суспільство
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Особовому складу транспортної міліції представили нового очільника В’ячеслава Писаренка.
В’ячеслав Писаренко очолив транспортну міліцію / Фото: Прес-служби МВС
Представив Писаренко особовому складу сьогодні представив перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик, повідомляє прес-служба МВС.
За словами заступника міністра, призначення Писаренка пов’язане з майбутнім реформуванням правоохоронного відомства.
Службу в міліції В'ячеслав Писаренко розпочав у 1986 році в підрозділах відомчої охорони. Довгий час працював начальником Слов'янського міськвідділу внутрішніх справ.
З 2009 року Писаренко обіймав посаду начальника Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю донецької обласної міліції.
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