НАТО думає, що робити скороченим українським офіцерам

В НАТО розглядаються плани подальшого удосконалення допомоги українській стороні у перепідготовці військовослужбовців, що звільняються, через мережу спеціалізованих курсів, яка діє на території України.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, зокрема, про це йшлося сьогодні у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі на засіданні Економічного комітету НАТО з Україною.

В ході засідання було проаналізовано стан співробітництва Міноборони України з НАТО з питань, спрямованих на подолання негативних наслідків воєнної реформи.

Зокрема, сторони обмінялися поглядами стосовно поточного стану цієї роботи та обговорили перспективи її поширення з огляду на процеси скорочення Збройних сил України.

Як зазначалося під час засідання, в НАТО розглядаються плани подальшого удосконалення допомоги українській стороні у перепідготовці військовослужбовців, що звільняються, через мережу спеціалізованих курсів, яка діє на території України, а також через роботу Центру соціальної адаптації військовослужбовців, що працює на базі Національного університету у Хмельницькому. При цьому акцент робиться на працевлаштуванні саме після отримання додаткової підготовки.

Ще однією перспективною формою співпраці є експертна дорадча допомога країн Альянсу безпосередньо на двосторонній основі.

Як зазначили в Міноборони, результати засідання стануть підґрунтям для національних рішень країн-членів НАТО та Економічного комітету Альянсу, які прийматимуться на наступний рік.