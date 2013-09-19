Молдова може залити Україну вином за демпінговими цінами - ЗМІ

Через географічну близькість і відсутність загороджувальних мит український ринок вина є найпростішим виходом для молдовських експортерів, повідомляє Forbes.ua.

У 2012 році з 20 країн-постачальників вин в Україну частка Молдови в імпорті досягла 10% у грошовому вираженні ( або $ 8 млн.) і 25% - у фізичному, повідомили в Асоціації виноградарів і виноробів України (АВВУ). Всього за цей період в Україні через роздрібні мережі було продано вина на $490 млн (за даними Research & Branding Group).

Проте російське ембарго, прогнозують у АВВУ, змусить Молдову наростити свою частку в імпорті України, як мінімум , до рівня Грузії - $24 млн. «У Молдавії серйозні можливості та ресурси витіснити українських виноробів з ринку, - упевнений директор АВВУ Сергій Михайлечко. - Якщо нічого не зміниться, то на ринку залишиться тільки кілька великих українських гравців».

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«Щоб продати незатребуване в РФ вино і поповнити оборотні кошти, вони підуть на демпінг. Для цього у них є ресурс - держпідтримка у вигляді серйозних дотацій» , - пояснює Михайлечко. За його прогнозами, ціна молдавських вин у роздріб може становити до 25 гривень/пляшка , тобто буде перебувати в сегменті «середній мінус».

Намір збільшити експорт в Україну підтвердили і в Молдові.

«Ми намагаємося збільшити продажі бутильованого молдовського вина на українському ринку за рахунок кампаній з просування», - говорить директор Молдавської винної гільдії Віорел Гараз. У складі гільдії знаходяться 10 виноробних компаній, які продають 90% вина на молдавському ринку і займають 40% в експортних поставках.

«Обсяги треба кудись продавати. Молдавські вина можуть конкурувати в нижньому сегменті, демпінгуючи при цьому. Хороше неймовірно дешеве вино підірве український ринок» , - прогнозує Геннадій Кулжинський, керівний партнер агенції «Сайдо», стратегічного партнера молдавської виноробної компанії Acorex.

У той же час, Сергій Колесніченко, директор з маркетингу Кримської горілчаної компанії («Коктебель»), додає, що від демпінгу молдавських виноробів якщо хто і постраждає, то тільки виробники недорогого українського вина.