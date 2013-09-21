На світовому ринку моніторів вперше з 2007 року змінився лідер

12:18, 21 вересня 2013
Суспільство
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Американська Dell в другому кварталі 2013 року відвантажила кінцевим продавцям трохи більше п'яти мільйонів моніторів, ставши світовим лідером за цим показником.

На ринку моніторів змінився лідер

Як зазначає аналітична контора IDC, що займається підрахунком поставок, до цього з 2007 року перше місце в світі за кількістю проданих одиниць займала південнокорейська Samsung. Вона у другому кварталі продала тільки 4,2 мільйона моніторів, пише Лента.ru.

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За новими даними, Dell займає 14,9 відсотка ринку, а Samsung - тільки 12,6 відсотка. У IDC пояснюють, що такого результату американській компанії вдалося досягти за рахунок збільшення продажів у США і Південно-Східній Азії. При цьому в порівнянні з другим кварталі 2012 року у Dell продажі збільшилися лише на 0,9 відсотка, але зате у Samsung - обвалилися на 24,1 відсотка.

У цілому світовий ринок моніторів у другому кварталі 2013 року скоротився на 0,7 відсотка в порівнянні з тим само періодом роком раніше і склав трохи менше 36 мільйонів штук. Слідом за двома лідерами йдуть HP (11,9% ринку), LG ( 9,9%) і Lenovo (9,1%).

У прес-релізі IDC підкреслюється, що за виручкою за монітори Samsung продовжує залишатися світовим лідером, оскільки в другому кварталі 2013 року цей вид діяльності приніс компанії 1,1 мільярда доларів (18,5% від глобального ринку).

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