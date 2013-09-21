На світовому ринку моніторів вперше з 2007 року змінився лідер

Як зазначає аналітична контора IDC, що займається підрахунком поставок, до цього з 2007 року перше місце в світі за кількістю проданих одиниць займала південнокорейська Samsung. Вона у другому кварталі продала тільки 4,2 мільйона моніторів, пише Лента.ru.

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За новими даними, Dell займає 14,9 відсотка ринку, а Samsung - тільки 12,6 відсотка. У IDC пояснюють, що такого результату американській компанії вдалося досягти за рахунок збільшення продажів у США і Південно-Східній Азії. При цьому в порівнянні з другим кварталі 2012 року у Dell продажі збільшилися лише на 0,9 відсотка, але зате у Samsung - обвалилися на 24,1 відсотка.

У цілому світовий ринок моніторів у другому кварталі 2013 року скоротився на 0,7 відсотка в порівнянні з тим само періодом роком раніше і склав трохи менше 36 мільйонів штук. Слідом за двома лідерами йдуть HP (11,9% ринку), LG ( 9,9%) і Lenovo (9,1%).

У прес-релізі IDC підкреслюється, що за виручкою за монітори Samsung продовжує залишатися світовим лідером, оскільки в другому кварталі 2013 року цей вид діяльності приніс компанії 1,1 мільярда доларів (18,5% від глобального ринку).