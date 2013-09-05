Samsung представила «розумний» годинник за кілька днів до презентації Apple
Презентація «розумних годинників» Samsung Galaxy Gear відбулася 4 вересня, в той час, як найближчий захід, де такий же продукт зможе показати «яблучна компанія», пройде 10 вересня.
За задумом виробника, Samsung Galaxy Gear створений як доповнення до пристроїв лінійки Samsung Galaxy.
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«Розумний годинник» здатен повідомляти користувача про вхідні дзвінки, повідомлення, електронні листи тощо. Сповіщення про події на основному пристрої - смартфоні або планшеті - виводяться на екран годинника. У користувача з'являється можливість за допомогою годинника активувати «великий» пристрій, який сам відкриє подію, що цікавить користувача, пише Cnews.ru.
Для зв'язку з основним пристроєм Galaxy Gear використовує протокол Bluetooth 4.0, який підтримується на платформі Android, з версію не раніше Android 4.3. Таким чином список сумісних з годинником смартфонів і планшетів обмежиться пристроями, що підтримують оновлення до цієї версії.
Зараз Galaxy Gear сумісні з анонсованими 4 вересня смартфонами Galaxy Note 3 і новим планшетом Galaxy Note 10.1. Після оновлення прошивок Galaxy Note 2, Galaxy S III і Galaxy S4 годинник зможе працювати і з цими пристроями.
Зараз доступні близько 70 програм для Galaxy Gear, серед яких додаток для відкладеного читання Pocket, Evernote та інші.
Пристрій обладнаний процесором з частотою 800 Мгц і батареєю ємністю 315 мАг , якої , за запевненнями Samsung досить для одного дня звичайного використання пристрою.
На борту міститься накопичувач на 4 ГБ і 512 МБ оперативної пам'яті.
Розмір екрану Galaxy Gear - 1,63 дюйма при роздільній здатності 320 × 320 пікселів. Він заснований на технології AMOLED. З боків екрану вбудовані два мікрофони (один призначений для шумопоглинання).
Вбудована в ремінець камера з роздільною здатністю 1,9 МП здатна знімати відео з роздільною здатністю HD тривалістю не більше 10 секунд. Звук затвору при фотографуванні не відключається.
Як очікується , пристрій почне надходити на ринки 140 країн з 25 вересня за рекомендованою ціною $ 299.