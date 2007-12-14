Група «Приват» продала «Євраз Груп» 50% акцій Південного ГЗК

Група «Приват» продала «Євраз Груп» 50% акцій ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Про це повідомляється в спільній заяві Групи «Приват» і компанії Lanebrook Limited (основний акціонер «Євраз Груп»), переданій УНІАН прес-службою Групи «Приват».

Згідно із заявою, Група «Приват» і Lanebrook Limited 13 грудня завершили операцію з придбання компанією Lanebrook таких активів «Привату»: 99,25% акцій ВАТ «Гірничо-збагачувальний комбінат «Суха балка», 95,57% акцій ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Крім того, група набуває частку у ВАТ «Коксохімічний завод «Баглійкокс» - 93,74% акцій, ВАТ «Дніпрококс» – 98,65% акцій і ВАТ «Дніпродзержинський коксохімічний завод» – 93,83% акцій.

У заяві повідомляється, що Группа «Приват» продала Lanebrook 50% акцій Південного ГЗК. При цьому наголошується, що з інвестиційною стратегією щодо цього ГЗК Lanebrook Limited визначиться пізніше.

Як зазначено в заяві, за придбані активи Lanebrook заплатить «Приватові» 1 млрд. дол. грошима і передасть 34,5 млн. GDR (генеральних депозитарних розписок - УНІАН) «Євраз Груп».

Як повідомляв УНІАН, за 5 підприємств Групи «Приват», без урахування Південного ГЗК, “Євраз Груп” має намір заплатити 2-2,2 млрд. дол. Про це повідомляється в офіційному коментарі “Євраз Груп”.

*** 11 грудня найбільша російська металургійна компанія «Євраз Груп С.А.» заявила про придбання ряду гірничодобувних і металургійних активів в Україні.

Усі зазначені підприємства входять до групи «Приват», що належить основним акціонерам найбільшого на Україні Приватбанку Геннадієві БОГОЛЮБОВУ і Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ.

Довідка УНІАН. Виробнича потужність гірничо-збагачувального комбінату «Суха балка» становить 3,75 млн. тонн аглоруди на рік, Дніпропетровського металургійного заводу ім. Петровського» - 1,8 млн. тонн чавуну і 1,23 млн. тонн сталі на рік.

Загальні потужності придбаниих коксохімічних заводів - ВАТ "Коксохімічний завод "Баглійкокс", ВАТ "Дніпрококс" і ВАТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод" - становлять 3,52 млн. тонн металургійного коксу на рік.

«Євраз Груп» - вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна російська компанія. Основний акціонер: 82,61% акцій контролює кіпрська Lanebrook Limited, якими на паритетній основі володіють Millhouse Capital Романа АБРАМОВИЧА, а також голова ради директорів Олександр ФРОЛОВ і член ради директорів Олександр АБРАМОВ. Виручка по МСФО за шість місяців 2007 року - 6,02 млрд. доларів, чистий прибуток - 1,13 млрд. доларів.

Група "Приват" створена 1992 р. на основі найбільшого в Україні Приватбанку (Дніпропетровськ). Співвласники - українські бізнесмени Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, Геннадій БОГОЛЮБОВ, а також ряд їх партнерів. Основні активи групи - найбільша українська нафтова компанія "Укрнафта" (42%), два НПЗ і мережа з понад 700 АЗС в Україні, міноритарний пакет в компанії "Укртатнафта", "Дніпроазот", Запорізький і Стахановський феросплавні заводи. Спільно з компанією "Смарт-груп" володіє ВАТ "Південний ГЗК", спільно з концерном "Придніпров`я" Віктора ПІНЧУКА контролює Нікопольский завод феросплавів. Частка підприємств "Привату" на світовому ринку феросплавів оцінюється в 20%.