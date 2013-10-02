МОЗ готується до тендеру на закупівлю нових “швидких”

Як повідомили в прес-службі міністерства, переможця тендеру визначать у жовтні. У відомстві запевнили, що вони врахували попередній досвід подібних закупівель і відбір переможця буде жорсткішим, повідомляють Коментарі.

Партія автомобілів, які будуть закуплені на виділені з держбюджету кошти, розійдеться у всі регіони України. Таким чином, кажуть у міністерстві, національна програма по забезпеченню країни сучасними автомобілями екстреної медичної допомоги вийде за межі чотирьох пілотних регіонів.

Планується закупити 206 машин класу А (лінійна терапія), 1063 класу В (інтенсивна терапія) і 143 швидких класу С (реанімобіль). У МОЗ обіцяють забезпечити регіони «швидкими» з урахуванням щільності населення.

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Перші екземпляри автомобілів буде протестовано та введено в експлуатацію вже до кінця поточного року. На випуск всієї партії «швидких» виробникові виділяється не більше півроку.

Повідомляється, що після тестування в Києві автомобілі відправлять в регіони, де організують навчання медперсоналу. За рахунок субвенцій до місцевих бюджетів планується відкриття центральних диспетчерських, що працюватимуть на прийом і розподіл заявок, станцій базування «швидких», а також оснащення автомобілів навігаційними приладами GPS.

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року в силу вступив закон, який визначає порядок забезпечення громадян екстреною медичною допомогою. Одне з основних його напрямків – масштабне оновлення парку автомобілів швидкої допомоги у відповідності з європейськими стандартами.

Задля цього розроблена спеціальна програма щодо закупівлі медичного автотранспорту для закладів охорони здоров'я, на яку в липні поточного року з держбюджету було виділено 922 млн. грн. На ці гроші планується поставити до 1,5 тис. укомплектованих апаратурою і повністю готових до роботи машин.