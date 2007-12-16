Помер найстаріший чоловік планети –117-річний українець

На 117-му році життя помер найстаріший чоловік планети - житель Львівської області Григорій Нестор.

Як передає NEWSru.com, про це повідомив сьогодні голова сільради містечка Старий Яричів, де мешкав старий з внучатою племінницею. За його словами, ще за кілька днів до своєї смерті Г.Нестор не скаржився на самопочуття. "У мене нічого не болить, ось тільки очі стали погано бачити, так щось морозить", - сказав він.

Г.Нестор до похилого віку працював пастухом в селі, був затятим “холостяком”, тому доживав вік в онуки сестри. На запитання про секрети довголіття з усмішкою відповідав, що ніколи не був одружений і не "підірвав нервову систему на сімейному фронті", хоча все життя цікавився жіночою статтю, але не склалося.

Дуже любив пісні, причому не тільки українські, але й російські, німецькі, польські. За його зізнанням, вивчив їх, переживши першу і другу світові війни, що пройшли через західноукраїнське село. Практично ніколи не хворів, не вживав ніяких ліків, не зловживав спиртним.

Автори Книги рекордів України визнали Г.Нестора найстарішою людиною країни і пообіцяли внести ім`я українця до Книгу рекордів Гіннеса. Та не встигли. Свідоцтвом його довгого життя були церковні документи реєстрації народження хлопчика і паспорт, в якому було вказано дату народження, - 15 березня 1891 року.

За версією Книги рекордів Гіннеса, найстарішим жителем Землі є 115-річний Емільяно Меркадо дель ТОРРО з Пуерто-Ріко. Досі офіційний рекорд належав 116-річній американці Елізабет Болден, яка померла 11 грудня 2006 року.