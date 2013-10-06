Міліція затримала "мінера" потяга Полтава-Лозова

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 6 жовтня близько 8-ої години ранку до чергової частини Полтавського міського управління міліції на телефон «102» подзвонив невідомий і повідомив, що у потязі «Полтава-Лозова» закладено бомбу, а вибух станеться о 8.27.

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативні групи райвідділів Полтави та працівники міліції Південної залізниці, вибухотехніки Експертно-криміналістичного центру УМВС, кінологи зі службовими собаками, працівники ДАІ, а також карети швидкої медичної допомоги, рятівники, працівники СБУ та прокуратури.

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На момент надходження інформації потяг знаходився у депо, тож саме там його і перевірили відповідні служби. На щастя, вибухівки не було виявлено. Не довелося евакуйовувати й пасажирів, оскільки потяг ще не був поданий для посадки. Одночасно із обстеженням потяга та прилеглої території оперативники встановлювали особу зловмисника. Ним виявився мешканець Миргорода, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за наркозлочини.

Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Крім того, за рішенням суду «жартівника» можуть зобов’язати компенсувати чималі матеріальні збитки, яких було завдано правоохоронним та іншим державним службам при перевірці неправдивого повідомлення про замінування, наголосили в УЗГ МВС.