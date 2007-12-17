Як змінилася вартість землі в передмісті Києва

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 10 по 16 грудня знизилася на 0,24% (на 14 дол.) - до 5 тис. 865 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, зниження вартості землі зафіксоване в Бориспільському - на 9 дол., до 5 861 дол./сотка, Бородянському - на 15 дол., до 2 397 дол./сотка; Вишгородському - на 21 дол., до 5 252 дол./сотка; Васильківському - на 16 дол., до 4 355 дол./сотка; Кагарлицькому - на 33 дол., до 1 420 дол./сотка і Фастівському районах - на 8 дол., до 1 067 дол./сотка.

При цьому зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Києво-Святошинському - на 25 дол., до 9 415 дол.; Обухівському - на 19 дол., до 7 370 дол./сотка; Броварському - на 9 дол., до 4 749 дол./сотка; Макарівському - на 4 дол., до 2 284 дол./сотка і Баришевському районах - на 14 дол., до 1 007 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 37%, Бориспільському - 8%, Васильківському - 14%, Києво-Святошинському - 9%, Броварському - 11%, Обухівському - 3%, Бородянському - 12%, Вишгородському - 4%, Кагарлицькому - 0,8%, Баришевському – 0,9%, Фастівському районі - 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 3 по 9 грудня зросла на 0,26% (на 15 дол.) - до 5 879 дол. за сотку.