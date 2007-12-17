Українка Марія Черкунова стала першою віце-королевою Світу-2007 (8 фото)

17-річна українка Марія ЧЕРКУНОВА стала першою віце-королевою Світу-2007.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного комітету «Королева Світу - Україна», цей титул їй було присуджено 15 грудня за результатами змагань за престижні титули і корони Міжнародного конкурсу краси Queen of the World 2007.

За даними прес-служби, конкурс проходив в концерт-холі Trofana Arena в австрійському гірськолижному курорті Ішгль. Тригодинна шоу-програма складалася з виходів в національних костюмах, вечірніх сукнях, купальниках, інтерв`ю для Топ-10 та урочистої церемонії коронації.

"Компетентне журі, що складалося з 19 представників країн зі всього світу, гідно оцінило як саму юну красуню, так і ретельно підібраний київським дизайнером Оксаною ПОЛОНЕЦЬ гардероб для конкурсної програми. Особливими оваціями було зустрінуто вихід Марії в національному костюмі з ручною вишивкою і розписом в українському стилі", відзначають в Комітеті «Королева Світу - Україна».

Коронувала українську красуню М.ЧЕРКУНОВУ переможниця минулого року – Ліззет ГАРСІЯ (Куба).

До Топ-5 також увійшли представниці Сербії, Хорватії, Австралії. А титул Королеви Світу - 2007 було присуджено Флоріні КУРЕЛЕА з Румунії.

«Я не чекала такого високого результату в конкурсі, - сказала М.ЧЕРКУНОВА. - Був дуже сильний склад конкурсанток, які брали участь в багатьох міжнародних змаганнях, але бажання принести перемогу і славу моїй країні у всьому світі – саме і стало вирішальним чинником, який сприяв моєму успішному виступу".

17 грудня М.ЧЕРКУНОВА і офіційна делегація Національного комітету «Королева Світу - Україна» прибуде до Борисполя.

Фото надані прес-службою Національного комітету «Королева Світу - Україна».