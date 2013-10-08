ВР ухвалила законопроект, який дає доступ до даних про підприємців із держреєстрів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 337 із 392 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що законопроект розроблено Міністерством доходів і зборів на виконання пунктів 2 та 3 плану заходів щодо підвищення показників України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації „Ведення бізнесу”, схваленого на засіданні Кабінету міністрів 30 січня 2013 року (протокол № 8).

Законопроект спрямований на спрощення процедур започаткування бізнесу та забезпечення вільного і безоплатного доступу до інформації із державних реєстрів, що містять відомості про суб’єктів господарювання, йдеться у записці.

Законопроектом передбачено скорочення граничного строку повідомлення банками та іншими фінансовими установами органів Міністерства доходів і зборів про відкриття рахунків платників податків, а також строку повідомлення органами Міністерства доходів і зборів фінансових установ про взяття або відмову у взятті таких рахунків на облік. Граничний строк повідомлень на сьогодні становить три робочі дні відповідно до статті 69 Податкового кодексу.

З урахуванням положень статті 253 Цивільного кодексу України законопроект пропонує зобов'язати банки та інші фінансові установи надсилати повідомлення про відкриття/закриття рахунка платника податків до органу Міністерства доходів і зборів не пізніше наступного робочого дня з дати відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття).

Відповідно, орган Міністерства доходів і зборів не пізніше наступного робочого дня з дати отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка буде зобов'язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті органом Міністерства доходів і зборів рахунка на облік із зазначенням підстав.

Законопроектом пропонується дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб і самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік в органах Міністерства доходів і зборів оприлюднювати на единому веб-порталі та/або офіційному веб-сайті міністерства.

Також пропонується відмінити свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість і єдиного податку, реєстрацію платником податку здійснювати виключно шляхом внесення записів до відповідних реєстрів Міністерства доходів і зборів з можливістю отримання витягів за бажанням платників податку. При цьому дані з реєстрів платників податку на додану вартість та єдиного податку щоденно оприлюднюватимуться на єдиному веб-порталі та/або офіційному веб-сайті Міністерства доходів і зборів.

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Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до деяких норм Податкового кодексу щодо окремих питань обліку та реєстрації платників податків, зокрема, відмінити необхідність подання платником податків повідомлень про об’єкти оподаткування за місцезнаходженням кожного із таких об’єктів, встановивши, що про всі свої об’єкти платник податків повідомляє лише за основним місцем обліку (зміни до статті 63 кодексу); звільнити платників податків від обов’язку повідомляти контролюючі органи про зміни у своїх даних, якщо такі зміни внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (зміни до статті 64 кодексу); усунути дублювання норм статті 67 та статей 97 - 99 кодексу щодо порядку погашення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також списання безнадійного податкового боргу у разі ліквідації чи реорганізації платника податків.

Також передбачено виключити із статті 68 кодексу норми щодо строків надання інформації від державних реєстраторів до органів Міністерства доходів і зборів, оскільки вони не узгоджуються із статтями 40 та 51 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», якими керуються у своїй діяльності державні реєстратори.

Передбачено встановити право органів Міністерства доходів і зборів для проведення документальної позапланової перевірки у разі закриття постійного представництва нерезидента чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи (зміни до статті 78 кодексу).

Крім того, пропонується розмежувати процедури анулювання свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування (що відбувається шляхом виключенням підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, яке є складовою частиною реєстру платників податку на додану вартість) та анулювання реєстрації платника податку взагалі (що відбувається шляхом виключення підприємства із реєстру платників податку на додану вартість взагалі) (зміни до статті 209 кодексу).

Законопроектом передбачено надати можливість суб'єкту господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, обирати ставку єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, у разі зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V кодексу і подання заяви щодо зміни групи платників єдиного податку (зміни до статті 293 кодексу); встановити право бути зареєстрованими платниками єдиного податку з дня державної реєстрації лише суб’єктам господарювання (новоствореним), які обрали ставку єдиного податку, яка не передбачає сплати податку на додану вартість, що повною мірою відповідає вимогам обов’язкової та добровільної реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V кодексу (зміни до статті 298 кодексу).

Також пропонується уточнити особливості перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, зокрема, встановити, що:

у разі порушення умов перебування на першій або другій групі платників єдиного податку (надали послуги юридичним особам, здійснили продаж не на ринках, здійснили оптовий продаж товарів тощо), такі платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених кодексом (зміни до статті 298 кодексу);

анулювання реєстрації платника єдиного податку може відбуватись у разі наявності в особи податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів, порушення особою умов перебування на першій або другій групі платників єдиного податку (зміни до статті 299 кодексу);

у разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням органу Міністерства доходів і зборів суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів (зміни до статті 299 кодексу).