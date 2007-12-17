Україна заборонила ввезення м`яса птиці з Польщі

Україна заборонила ввезення на територію України з Республіки Польща птиці, продуктів і сировини з неї, окрім інкубаційних яєць і добового молодняку птиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного департаменту ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, заборона введена відповідно до офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро, в якому говориться, що на території Польщі зареєстроване захворювання птиці високопатогенним грипом.

Ввезення на територію України з Республіки Польща інкубаційних яєць і добового молодняку птиці дозволяється за умови здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю з боку державних інспекторів ветеринарної медицини України в країні-експортері і за письмовим погодженням Державного комітету ветеринарної медицини України.

Ввезення з цієї країни інших вантажів, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини, має здійснюватися згідно з ветеринарними вимогами щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.