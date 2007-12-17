“Книга рекордів України” зафіксує найбільшу кількість учасників автограф-сесії

19 грудня о 16:00 в рамках Міжнародної виставки-ярмарку "Книжкові контракти" відбудеться зустріч з українськими авторами і художниками видавництва "ГРАНІ-Т", церемонія вітання авторів (Український будинок, вул.Крещатик, 2, стенд видавництва "ГРАНІ-Т"); розпочнеться найбільша в Україні одночасна автограф-сесія 35 авторів одного видавництва. Відбудеться фіксація рекордної кількості учасників автограф-сесії представниками “Книги рекордів України”. Телефони: 234-77-94, (097) 89-44-332.

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