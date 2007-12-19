Чи подорожчають основні харчі до новорічних свят?

Вінницька обласна державна адміністрація звернулась із проханням до підприємств харчової промисловості та роздрібної торгівлі щодо недопущення необґрунтованого росту оптово-відпускних цін на найбільш соціально-значимі продукти харчування перед новорічними святами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Валерій КОРОВІЙ.

"Вінницька ОДА доручила своїм структурним підрозділам, а також районним держадміністраціям і меріям міст провести переговори з підприємствами харчової промисловості щодо недопущення необґрунтованого підвищення в грудні оптово-відпускних цін на найбільш соціально-значимі продукти харчування", - сказав він.

В.КОРОВІЙ зазначив, що ОДА також ввела обов`язкове декларування передбачуваного підвищення відпускних цін на продукти харчування, створивши при цьому постійну комісію, що буде розглядати обґрунтованість такого підвищення.

"Доручено регіональному відділенню Антимонопольного комітету провести комплекс додаткових заходів, спрямованих на недопущення змови суб`єктів господарювання на ринках продуктів харчування", - повідомив він.

В.КОРОВІЙ додав, що ОДА зобов`язала свої структурні підрозділи, райдержадміністрації й виконкоми міст надати допомогу й медіа-підтримку підприємствам торгівлі, що здійснюють акції новорічних знижок.