Названо переможців кінофестивалю Молодість (відео)

Як повідомили у прес-службі фестивалю, цього року гран-прі, головний приз та сертифікат на 80 тисяч гривень отримав студентський короткометражний фільм «Людська маса» (The Mass of Men) режисера Ґабріеля Ґоше, Великобританія.

Переможцем міжнародного повнометражного конкурсу став фільм «Іло Іло» (Ilo Ilo) Ентоні Чена (Сінґапур) – він отримав сертифікат на 2500 доларів США.

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Спеціальні відзнаки здобули: «Хазяї» (Los Dueños) режисерів Аґустіна Тоскано та Езекіля Радускі з Аргентини – «За художнє втілення стосунків між слугами та хазяями та продовження традицій Бунюеля та Лоузі», а також «Торе танцює» (Tore tanzt) Катрін Ґеббе з Німеччини – «За найкращий акторський ансамбль».

Найкращим фільмом міжнародного короткометражного конкурсу стала «Олійна лампа» (La lampe au beurre de yak) Гу Вея, Франція.

Спеціальні відзнаки в цій категорії здобули: фільм «Ноа» (Noah) Волтера Вудмена та Патріка Седерберґа з Канади – «За художній мінімалізм у розкритті драми віртуального спілкування» та «Свисток» (Gwizdek) Ґжеґожа Зарічного з Польщі – «За тонке та поетичне зображення повсякденного життя».

Перше місце у студентському міжнародному конкурсі посів фільм «Матір» (Matka) Лукаша Остальського (Польща).

Спеціальну відзнаку журі «За найкращу акторську гру» (Вінсент Крюгер) отримав фільм «Сонечко» (Sunny) Барбари Отт, Німеччина.

Уривок з фільму-переможця "Людська маса"