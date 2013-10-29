Батько покинутої на заправці Каті Коржук подасть на розлучення з дружиною

Батько дворічної Катрусі Коржук почав збирати документи для розлучення із дружиною Оленою, що кинула їх доньку на заправній станції.

Журналісти відвідали родину Коржуків у селі Вільховому на Кіровоградщині, де тепер з батьком та бабусею мешкатиме Катруся, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Тут дівчинка народилася і в цьому будинку жила аж до серпня, допоки її мама не подалася в мандри у пошуках кращого життя. Про ті три місяці поневірянь рідні намагаються не згадувати. Кажуть, що і не здогадувалися, в яких умовах мама Олена поселила їхню Катрусю. Катрусю вже оглянули медики. Батько дитини почав збирати документи, щоб оформити доньку у садок і подати на розлучення з дружиною.

Соціальні служби тепер мало не щодня навідуються до родини. Бабуся продемонструвала інспекторам умови, в яких поселили дитину і одяг, який за цей час придбали. З Катрусиною ріднею соцпрацівники уклали угоду супроводу. Родині допомагатимуть вирішити усі юридичні питання, переоформити матеріальну допомогу з матері на батька та влаштувати дівчинку в дитсадок.

Начальник служби у справах дітей Ульянівської районної державної адміністрації Ірина Брюховецька каже, що батько, бабуся та дідусь добре співпрацюють із соцпрацівниками.