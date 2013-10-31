Підручники з помилками можна використовувати у навчанні - видавництво "Освіта"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Костенко заявив сьогодні на прес-конференції у Києві на тему: «Чому шкільні підручники визнали непридатними для навчання?»

У прес-конференції також взяли участь фахівці Інституту української мови.

Як заявила кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики Інституту української мови Лариса Колібаба, експерти установи визнали непридатними підручники з математики для 1-го та 2-го класів через велику кількість помилок в них.

“З огляду на велику кількість помилок, які виявлені в підручниках математики для 1-го та 2-го класів ми зробили висновок, що ці підручники не можна використовувати в навчальному процесі”, - сказала вона.

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Колібаба зазначила, що в експертному висновку, наданому співробітниками Інституту української мови на прохання голови профільного комітету Верховної Ради України, було вказано тільки найтиповіші та найпоказовіші помилки. За її словами, всі виявлені помилки систематизовані на орфографічні, граматичні, стилістичні, а також логічні й технічні. Зокрема, вона повідомила, що серед орфографічних помилок найпоширенішою є дотримання правил чергування букв “у” і “в”. Серед граматичних помилок - неправильно узгоджені в роді або числі поєднувальні слова, а також помилки, зумовлені впливом російської мови.

Своєю чергою кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу наукової термінології Інституту української мови Ніна Яценко зазначила, що тексти в цих підручниках суперечить чинним правописним нормам сучасної української літературної мови.

“На наш погляд, перш ніж друкувати ці підручники і впроваджувати у навчальний процес початкової школи, варто було узгодити їх з фахівцями Інституту української мови”, - сказала вона.

Головний редактор видавничого дому “Освіта”, який випускав зазначені підручники, Олег Костенко визнав, що в експертному висновку дійсно є слушні зауваження. Водночас він зазначив, що ці недоліки не дають підстав стверджувати, що підручники непридатні для використання у школах.

“В експертному висновку, який нам направили, є зауваження, які не можна вважати помилками”, - сказав Костенко.

Він повідомив, що на сайті видавництва для ознайомлення вчителів і громадськості оприлюднено недоліки цих підручників. За словами Костенка, зараз з приводу цих помилок працює комісія Міністерства освіти і науки. За його словами, якщо оприлюднення недоліків на сайті буде визнано недостатнім, видавництво розішле у школи “спеціальні вклейки”. Це може бути зроблено протягом місяця.

Костенко також повідомив, що у видавництві над цими підручниками працював один редактор. Крім того, залучався додатковий літературний редактор і фахівець з філології.

Костенко також повідомив, що редактор зазначених підручників продовжує працювати у видавництві, оскільки він “дуже грамотний і кваліфікований”.

Як повідомляв УНІАН, про велику кількість помилок у підручниках з математики для 1-го та 2-го класів нещодавно заявив народний депутат від «Батьківщини» Іван Стойко.

Зокрема, за його словами, тернопільські педагоги знайшли 153 помилки і неточності на 149-ти сторінках підручника для 1-го класу.

18 жовтня міністр освіти та науки України Дмитро Табачник заперечив наявність помилок у підручниках із математики для 1-го і 2-го класів. Разом з тим він запевнив, що Міносвіти перевірить ці підручники.

22 жовтня директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти та науки Олександр Удод заявив, що організаторами розгорнутої у ЗМІ кампанії проти нових шкільних підручників є низка тернопільських видавництв-аутсайдерів. Він також спростував наявність помилок у підручниках.

28 жовтня у Комітеті Верховної Ради з питань науки та освіти повідомили про отримання висновку Інституту української мови щодо якості текстів підручників з математики для 1-х та 2-х класів.

Експерти інституту дослідили підручники після офіційного звернення комітету ВР та виявили численні мовні (орфографічні, пунктуаційні, граматичні, стилістичні, логічні, а також технічні) помилки. Згідно з висновком, ці підручники не можуть використовуватися в навчальному процесі.

Голова Комітету ВР з питань освіти і науки Лілія Гриневич направила міністру освіти і науки Дмитру Табачнику експертний висновок Інституту української мови з метою виправлення вказаних в експертному висновку помилок.