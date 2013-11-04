Українські журналісти поквиталися з Кисельовим за "фільм жахів" про Україну (відео)
Журналісти вирішили зробити пародію на агітаційні промови російського телеведучого Дмитра Кисельова, замінивши лише Україну на Росію.
Днями на федеральному телеканалі стартував проект "Розлучення по-українськи", який щодня розповідає про негаразди в нашій економіці і лякає росіян тяжкими буднями для тих, хто вирішив повернутися обличчям до Європи, повідомляє ТСН.
Українські журналісти вирішили відповісти російським колегам, розповівши у аналогічній манері про стан справ у російській економіці.
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"З Росії, як з дірявої бочки, стрімко витікає капітал. Дорога нафта вже не допомагає закрити діру у бюджеті. Тільки за перше півріччя 2013 Росія втратила майже 40 мільярдів доларів. За останні 4 роки з мовчазної згоди Центробанку корупціонери та фінансові махінатори вивезли з країни суму, еквівалентну річному федеральному бюджету - 360 мільярдів доларів", - йдеться в сюжеті.
Нагадаємо, на російському телеканалі вийшла серія сюжетів, у якій пророкують майбутню катастрофу України після підписання угод про Асоціацію з ЄС. Утім, російські експерти не приховують, що інформаційна війна - це лише намагання приховати провал у створенні Євразійського Союзу, який без України стає безглуздим.
Примітно, що телеведучий Дмитро Кисельов, який тепер із Москви віщує Україні евтаназію, ще недавно був головним політичним рупором одного з українських телеканалів і так само палко пропагував політику тодішньої української влади.