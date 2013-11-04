Українські журналісти поквиталися з Кисельовим за "фільм жахів" про Україну (відео)

Днями на федеральному телеканалі стартував проект "Розлучення по-українськи", який щодня розповідає про негаразди в нашій економіці і лякає росіян тяжкими буднями для тих, хто вирішив повернутися обличчям до Європи, повідомляє ТСН.

Українські журналісти вирішили відповісти російським колегам, розповівши у аналогічній манері про стан справ у російській економіці.

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"З Росії, як з дірявої бочки, стрімко витікає капітал. Дорога нафта вже не допомагає закрити діру у бюджеті. Тільки за перше півріччя 2013 Росія втратила майже 40 мільярдів доларів. За останні 4 роки з мовчазної згоди Центробанку корупціонери та фінансові махінатори вивезли з країни суму, еквівалентну річному федеральному бюджету - 360 мільярдів доларів", - йдеться в сюжеті.

Нагадаємо, на російському телеканалі вийшла серія сюжетів, у якій пророкують майбутню катастрофу України після підписання угод про Асоціацію з ЄС. Утім, російські експерти не приховують, що інформаційна війна - це лише намагання приховати провал у створенні Євразійського Союзу, який без України стає безглуздим.

Примітно, що телеведучий Дмитро Кисельов, який тепер із Москви віщує Україні евтаназію, ще недавно був головним політичним рупором одного з українських телеканалів і так само палко пропагував політику тодішньої української влади.