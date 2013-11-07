Україна потрапила до двадцятки найбільш воєнізованих країн світу

Порівняно з торішніми результатами, за рівнем мілітаризації Україна піднялася на дві позиції глобального рейтингу і розмістилася на 20-мк місці серед 149 країн світу.

Як пише “Капітал”, такі результати щорічного дослідження «Глобальний індекс мілітаризації 2013», яке з 1996 р. проводиться експертами Боннського міжнародного центру конверсії (BICC).

Головним результатом дослідження стало створення глобального індексу мілітаризації, розробка якого розпочалася ще в 1990 р. Він став універсальним інструментом оцінки балансу між рівнем мілітаризації і соціальним розвитком країн світу.

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Для розрахунку підсумкового значення індексу, яке коливається від 0 до 1000, проводиться оцінка шести показників, об'єднаних у три компоненти: військові витрати, збройні сили і важке озброєння держави.

Згідно з даними звіту, шостий раз поспіль найбільш воєнізованою країною світу визнано Ізраїль, підсумкове значення індексу якого становило 794 пункти.

Трійку найбільш мілітаризованих держав світу доповнили Сінгапур (752) і Росія (729). Найбільше віддають перевагу соціальному розвитку перед розвитком військової сфери уряди Сьєра-Леоне (207), Ліберії (176) і Папуа-Нової Гвінеї (153). А замкнула глобальний список Ісландія (10), яка де-юре не має постійних збройних сил.

На думку фахівців BICC, Україна за минулий рік стала більш воєнізованою, трохи збільшивши значення індексу (608 пунктів у 2012 р. проти 597 пунктів у 2011 р.).

Це дозволило нашій країні розміститися у рейтингу між Марокко (610) і В'єтнамом (607). За рівнем мілітаризації Україна випередила усі сусідні країни, окрім Росії (729) і Білорусі (621), які відповідно посіли 3-тє і 16-те місця рейтингу.