Підозрюваний у пограбуваннях вигнав міліцію зі свого будинку і погрожував підірвати його

У Вінниці 19 листопада чоловік під час вилучення арсеналу зброї, погрожуючи зброєю, вигнав міліцію й пообіцяв підірвати будинок.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні 43-річного жителя Вінниці, який підозрюється у скоєнні крадіжок з проникненням у житло, господар будинку несподівано дістав вогнепальну зброю та, погрожуючи її застосувати, наказав правоохоронцям залишити будинок.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група міліції, бійці спецпідрозділу «Беркут» та «Сокіл». Керував операцією начальник УМВС України у Вінницькій області генерал Віктор Русин.

«З дев’ятої години вечора до двох ночі через вікно велися переговори зі зловмисником. Він повідомив, що будинок та вхідні двері заміновані, й у будь-яку мить він усе підірве», - розповів Русин.

За його словами, після переговорів вдалося вмовити чоловіка добровільно видати зброю, що знаходилася в будинку. Через загратоване вікно він вночі передав частину зброї - три гранати, пістолет, автомат з глушником невстановленої марки та два ножі з ознаками холодної зброї та пообіцяв, що вранці впустить працівників міліції в помешкання.

Після цього впродовж ночі на контакт злочинець більше не йшов, працівники міліції забезпечували безпеку прилеглої території, було перекрито рух транспорту та територію поблизу будинку затриманого.

О 10-й ранку зловмисник погодився впустити генерала до будинку та видати працівникам міліції решту зброї.

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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група міліції, вибухотехніки, експерти-криміналісти. З будинку затриманого вилучається зброя та боєприпаси, зокрема, гранати, пістолети, гвинтівки. Затриманий дає покази.

Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Крім того, затриманий відповідатиме відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.