На Житомирщині браконьєри побили саперними лопатками інспекторів рибохорони

У Житомирській області на початку цього тижня закінчено розслідування кримінального провадження щодо побиття інспекторів рибоохорони.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Прокуратурою Попільнянського району затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст.345 (погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) щодо мешканців району.

Установлено, що двоє громадян умисно заподіяли легкі тілесні ушкодження інспекторам управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в області, під час виконання ними службових обов’язків.

У такий спосіб рибалки, які здійснювали незаконний вилов риби, намагались перешкодити інспекторам рибоохорони припинити їхні протиправні дії.

Кримінальне провадження, у якому прокуратура району здійснювала процесуальне керівництво досудового розслідування, направлено до суду для розгляду по суті.

За даними прес-служби Головного управління охорони водних та біоресурсів у м.Києві, прикрий інцидент стався 26 липня цього року. Тоді група з чотирьох інспекторів Житомиррибоохорони виявила незаконні сітки для вилову риби на річці Роставиця біля села Голубятин Попільнянського району Житомирської області. Кілька невідомих на човні спочатку побили одного інспектора. Потім інспектори змусили порушників висадитись на берег, де на браконьєрів вже чекали знайомі. Там знову виник конфлікт, під час якого інспекторів побили веслами та саперною лопаткою. Інспекторів тоді відправили до лікарні та здійснили необхідні медичні процедури. Правоохоронці ж розслідували цю справу.