Бізнес не хоче, що адмініструванням ЄСВ знову займався Пенсійний фонд
Передача функції адміністрування єдиного соціального внеску від Пенсійного фонду до Міндоходів була правильним кроком.
Таку думку озвучив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Сергій Кіщенко під час круглого столу.
Водночас фахівець звернув увагу на нелогічність покладання відповідальності на платників податків у випадку, наприклад, помилок Пенсійного фонду при передачі даних в територіальні органи Міндоходів, при некоректному вказуванні держорганами реквізитів по платежах і т.д.
Радник президента Торгово-промислової палати України, партнер юридичної фірми “ОМП” Дмитро Михайленко теж вважає виправданою ставку на модель адміністрування єдиного соцвнеску Міністерством доходів і зборів, як зрештою в цілому об’єднання податкової з митницею. Хоча фахівець і підкреслив, що рівень координації дій між податківцями та митниками має підвищуватися, в т.ч. у контексті узгодження митної вартості товарів та їх оцінки в рамках контролю держави за трансфертним ціноутворенням.
Голова ж податкового комітету Європейської бізнес-асоціації, керівник податково-юридичної практики E&Y Володимир Котенко висловив думку, що система множинних держорганів себе в Україні вже вичерпала. Й майбутнє - саме за їх укрупненням, що зрештою має сприяти більш активному їх реформуванню та підвищенню мобільності.