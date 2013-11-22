У Запорізькому райвідділі міліції повісився чоловік, затриманий за побиття вагітної

14:24, 22 листопада 2013
Суспільство
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У Запоріжжі в приміщенні Заводського райвідділу міліції повісився чоловік, затриманий за побиття його дружини та незнайомої вагітної жінки.

Заводський райвідділ Запоріжжя, фото з сайту МВС

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Запорізькій області, інформація про скоєння правопорушення надійшла сьогодні о 2.00 до Заводського РВ міліції від лікарів з 5-ї міської лікарні, куди з тупими травмами живота було доставлено вагітну 20-річну жінку.

Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що тілесні ушкодження потерпілій завдав 28-річний місцевий мешканець. З'ясувалося, що чоловік після відпочинку в одному з місцевих кафе на вулиці почав бити свою дружину. "Коли ж незнайома вагітна жінка, яка стала свідком події, зробила йому зауваження, чоловік відреагував агресивно: почав бити її у виступаючий живіт. Потерпіла втратила свідомість, відкрилася кровотеча", - зазначили в запорізькій міліції.

Зловмисника розшукали, фахівцем обласного наркодиспансеру у останнього була засвідчена середня ступінь сп’яніння. Для опитування його направили до райвідділу, де він близько 4.45 у приміщенні туалету покінчив життя самогубством, використавши шнурки від власного одягу.

Наразі подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває досудове розслідування. Перевірку обставин події проводить прокуратура Запорізької області.

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