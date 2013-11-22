У Житомирі встановили меморіальну дошку російському поету Саші Чорному (фото)

15:04, 22 листопада 2013
Суспільство
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У Житомирі на майдані С.П. Корольова відкрили меморіальну дошку російському прозаїку, поету, автору популярних лірико-сатиричних віршованих фейлетонів Саші Чорному, який розпочав свою творчість у Житомирі

Меморіальна дошка Саші Чорному

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, тепер у Житомирі є єдине місце вшанування пам’яті письменника, оскільки будинки, де він народився та навчався, не збереглися, а місце поховання - невідоме.

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В урочистостях з нагоди відкриття дошки 21 листопада взяли участь представники громадськості, інтелігенції Житомира, журналісти, заступник Житомирського міського голови Олександр Бочковський, голова обласної організації Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури Георгій Мокрицький і голова ЖОГО «Руська співдружність», член Національної спілки краєзнавців України Євгеній Тіміряєв.

Меморіальна дошка Саші Чорному

«У Житомирі кількість меморіальних дощок зростає. Вони відображають гордість нашого міста. Саша Чорний також неодноразово згадував Житомир у власній поезії. Свій перший фейлетон у 1904 році він опублікував саме у житомирській газеті “Волинський вісник”», — зазначив на урочистостях Бочковський.

Як повідомив під час виступу Мокрицький, поруч із дошкою Саші Чорному можуть бути розміщені дошки письменнику Олександру Довженку та співачці Зої Гайдай.

Довідка УНІАН. Саша Чорний – псевдонім Олександра Глікберга, російського поета, прозаїка, перекладача, що народився в Одесі 1880 року. З 1898 по 1905 рік жив і писав у Житомирі. Помер - 5 серпня 1932 року в Франції.

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