У Житомирі встановили меморіальну дошку російському поету Саші Чорному (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, тепер у Житомирі є єдине місце вшанування пам’яті письменника, оскільки будинки, де він народився та навчався, не збереглися, а місце поховання - невідоме.

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В урочистостях з нагоди відкриття дошки 21 листопада взяли участь представники громадськості, інтелігенції Житомира, журналісти, заступник Житомирського міського голови Олександр Бочковський, голова обласної організації Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури Георгій Мокрицький і голова ЖОГО «Руська співдружність», член Національної спілки краєзнавців України Євгеній Тіміряєв.

«У Житомирі кількість меморіальних дощок зростає. Вони відображають гордість нашого міста. Саша Чорний також неодноразово згадував Житомир у власній поезії. Свій перший фейлетон у 1904 році він опублікував саме у житомирській газеті “Волинський вісник”», — зазначив на урочистостях Бочковський.

Як повідомив під час виступу Мокрицький, поруч із дошкою Саші Чорному можуть бути розміщені дошки письменнику Олександру Довженку та співачці Зої Гайдай.

Довідка УНІАН. Саша Чорний – псевдонім Олександра Глікберга, російського поета, прозаїка, перекладача, що народився в Одесі 1880 року. З 1898 по 1905 рік жив і писав у Житомирі. Помер - 5 серпня 1932 року в Франції.