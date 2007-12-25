В Укрнафті вважають, що через Кабмін бюджет втратить 1,3 мільярда

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» заявляє, що непослідовні дії держави відносно адміністративного регулювання рентної плати за видобуток нафти можуть призвести до негативних наслідків у нафтовидобувній галузі країни.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН сказав перший заступник голови правління з фінансово-економічних питань ВАТ «Укрнафта» Володимир ПУСТОВАРОВ.

За його інформацією, Міністерство фінансів ініціює чергове підвищення рентної плати за видобуток нафти в 2008 році приблизно на 25% - з нинішніх близько 1 тис. 600 грн. за тонну (з урахуванням коригуючого коефіцієнта) до 2 тис. грн. за тонну.

При цьому В.ПУСТОВАРОВ зазначив, що чергове підвищення рентної плати призведе до зменшення капіталовкладень в геологорозвідку, буріння, оновлення і модернізацію основних фондів, а також до зменшення обсягів видобутку нафти і скорочення робочих місць

За його словами, тільки за 9 місяців 2007 року збитки «Укрнафти» від експлуатації нерентабельних родовищ становили 299,4 млн. грн., в т.ч. по нафтогазовидобувному управлінню (НГВУ) "Бориславнафтогаз" (Львівська обл.) - 63,6 млн. грн., НГВУ "Долинанафтогаз" (Івано-Франківська обл.) - 91,4 млн. грн., НГВУ "Надвірнанафтогаз" (Івано-Франківська обл.) - 144,3 млн. грн.

"Уникнути збитків можна тільки шляхом консервації родовищ з одночасним скороченням персоналу. Провівши весь комплекс заходів, ми одержимо падіння видобутку нафти до 700 тис. тонн на рік і газу до 300 млн. куб. м, скорочення персоналу до 12 тис. чол.., з яких до 9 тис.чол. - співробітники підрозділів західноукраїнських НГВУ", - сказав В.ПУСТОВАРОВ.

При цьому він додав, що "держава, внаслідок проведення цього плану заходів, недоотримає рентної плати за нафту - 1,155 млрд. грн., рентної плати за газ - 15 млн. грн., нарахувань на заробітну плату - 120,7 млн. грн., утримань із заробітної плати - 60,7 млн. грн.». «Загальні втрати бюджету становитимуть 1,351 млн. грн.", - повідомив В.ПУСТОВАРОВ.

Він також зазначив, що "Укрнафта" є публічною компанією - «це акціонерне товариство, акції якого котируються на двох європейських біржах, і державі як власнику найбільшого пакета (50% плюс 1 акція) має бути не байдуже, яка цінова політика на акції підприємства".

"Непослідовні дії держави відносно адміністративного регулювання такого платежу, як рентна плата, можуть призвести лише до негативних наслідків. Так, упродовж цього року вартість державного пакета акцій знизилася більш ніж на три мільярди гривень. Це теж втрати, які необхідно враховувати", - додав В.ПУСТОВАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня в Мінфіні під головуванням заступника міністра фінансів Дениса ФУДАШКІНА пройшла нарада, на якій Мінфін запропонував закріпити в проекті закону «Про державний бюджет України на 2008 рік» збільшення рентної плати за видобуток нафти на 25%.

Згідно з підписаною коаліційною угодою між БЮТ і НУ-НС учасники коаліції демократичних сил погодилися, що одним із завдань нового Кабінету міністрів України буде розробка і затвердження концепції стимулювання розвитку нафтогазового комплексу, яка включатиме визначення постійних і економічно обгрунтованих рентних платежів і тарифів на транспортування і продаж нафти і газу.

У вересні 2007 року на той час перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляв, що уряд пропонує в 2008 році зберегти систему і величину рентних платежів за нафту, газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, на рівні 2007 року.

Довідка УНІАН. З початку 2007 року Україна встановила для суб`єктів господарювання, що здійснюють видобуток нафти і газового конденсату, рентну плату, яка вноситься до держбюджету, у розмірі 1090 грн. за тонну нафти, що більше на 24,4% рентної плати, встановленої на 2006 рік. У 2006 році рентна плата за видобуту нафту і газовий конденсат становила 876,17 грн. за одну тонну.

У січні-вересні 2007 року «Укрнафта» скоротила чистий прибуток на 59,8%, порівнянні з аналогічним періодом 2006 року, до 758,2 млн. грн. Відповідно, сплата до бюджетів всіх рівнів у січні-вересні становила 3 млрд. 900,6 млн. грн. Найбільша частина цих відрахувань - рентні платежі за видобуток нафти і газового конденсату - 2 млрд. 708,3 млн. грн. (збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 48%), які протягом останніх років непомірно зростають без будь-якого економічного обгрунтування і врахування думки провідних нафтогазовидобувних підприємств галузі.

Погіршення фінансових показників діяльності ВАТ "Укрнафта" відбулося під впливом двох чинників: значного збільшення податкового навантаження (рентна плата за видобуті вуглеводні) і регулювання ціни реалізації газу на економічно необгрунтованому рівні - 318,78 грн. (з ПДВ) за тис. куб. м.

ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».