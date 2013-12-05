Американська компанія наростила портфель українських єврооблігацій до $ 6 мільярдів

Один із найбільших інвестиційних фондів США Franklin Templeton, який оперує пенсійними активами й державними борговими паперами різних країн і який викупив у серпні цього року п'яту частину прямого зовнішнього боргу України, здійснив ще одну операцію з купівлі українських державних євробондів на суму понад 1,4 млрд дол., збільшивши, таким чином, обсяг викупленого боргу до 6 млрд дол., повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, обсяг викупленого Franklin Templeton становить тепер 40% від загальної кількості державних боргових паперів України.

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За інформацією Bloomberg, утримувачі українських боргових паперів стали активно збувати їх відразу ж після припинення переговорів за асоціацією з ЄС. При цьому по мірі продажу, а також на тлі масових акцій протестів прибутковість паперів, зокрема з терміном погашення в червні 2014 року, зросла фактично втричі. «При стартовому рівні прибутковості в 7,95% вона зросла до більш ніж 19%», - зазначають у Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада британська газета Financial Times (FT) повідомила про те, що один із найбільших інвестиційних фондів США Franklin Templeton викупив прямий державний борг України обсягом 5 млрд дол., при тому що загальний обсяг прямого державного боргу країни на початок жовтня зріс до 26,286 млрд дол.

Операція, як зазначалося, відбулася ще в серпні. Тоді ж, звернула увагу газета, відбулася неофіційна зустріч керівництва фонду з першим віце-прем'єр-міністром України Сергієм Арбузовим і міністром фінансів Юрієм Колобовим, які приїхали до штаб-квартири Franklin Templeton із метою «переконати одного з найбільших кредиторів країни».

Газета не наводила коментарі з боку інвестиційного фонду, але повідомила, що операцію зі скупівлі боргу було здійснено під керівництвом Майкла Хазенстаба, відомого тим, що саме він провів скупку держборгу Ірландії.