Від сьогодні закордонний паспорт можна отримати без довідки з військкомату

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної міграційної служби, зазначивши, що сьогодні, 5 грудня, набув чинності закон, яким внесено зміни до Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Зокрема, відповідно до внесених змін, з числа підстав для відмови у видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон виключено відсутність відстрочки у призові на строкову військову службу, йдеться в повідомленні.

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Таким чином, підрозділи міграційної служби відтепер не контролюватимуть при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон зазначені обставини, отже, подання довідки з військових комісаріатів для юнаків призовного віку при оформленні закордонного паспорта втратило необхідність, наголосили в Держміграції.