Епідеміологічна ситуація на Майдані під контролем - МОЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, посилаючись на інформацію Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Києві.

Як йдеться в повідомленні, працівниками Держсанепідслужби в Києві проводиться щоденний моніторинг санітарно-епідемічного стану територій та пунктів тимчасового перебування людей у приміщеннях Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 38), Будинку профспілок (вул. Хрещатик, 10), Жовтневого палацу (вул. Інститутська, 3), Будинку народного руху (вул. Гончара, 33), Виставкового центру «Експоплаза» (вул. Салютна, 2), які обладнані пунктами харчування, медичними пунктами та місцями тимчасового перебування. Серед громадян, котрі проживають у наметових містечках та інших місцях, розповсюджуються пам'ятки з профілактики інфекційних захворювань.

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У зв’язку зі збільшенням кількості людей територію Євромайдану додатково обладнано громадськими вбиральнями та контейнерами для збирання побутового сміття, зазначили в МОЗ.

За інформацією Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Києві, на сьогодні в місцях масових акцій функціонує 142 громадських вбиральні (в т.ч. мобільних), 21 пункт громадського харчування, 18 пунктів тимчасового обігріву та 7 медпунктів.

Також працівники СЕС відібрали шість проб води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники з кюветів, провели дезінфекцію приміщень першого та другого поверхів КМДА, йдеться в повідомленні.

При цьому в МОЗ поінформували, що за минулий тиждень у Києві було зареєстровано зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 10%, як за рахунок дітей, так і дорослих.