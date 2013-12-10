ГПУ на два місяці подовжила розслідування справи Маркова - адвокат

Про це УНІАН із посиланням на адвоката Маркова Олександра Казарновського повідомили в прес-службі партії «Родина», лідером якої є колишній депутат.

За словами Казарновського, відповідне клопотання подав слідчий Головного слідчого управління МВС України Юрій Пасечник.

«Їм мало того, що ця справа розслідувалася з 2007 року, вони не вклалися... Їм шість років виявилося мало, вони вирішили подовжити термін розслідування ще на два місяці. Ну, відповідно, слідчий написав у цьому клопотанні, що він повинен зробити якісь дії дуже важливі, як то забрати в експертів висновки експертиз, які були призначені», - цитує прес-служба Казарновського.

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За його словами, з ухвалами й призначеннями частини цих експертиз захист ознайомили, а «з однією експертизою, яка, з точки зору слідчого, є особливо секретною, з криміналістичною експертизою не ознайомили».

Як повідомляв УНІАН, лідеру партії «Родина» Маркову, за рішенням суду позбавленому мандата депутата ВР, інкримінують організацію і скоєння побиття учасників пікету в Одесі.

За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ. Печерський райсуд Києва заарештував його на 2 місяці.

31 жовтня апеляційний суд залишив це рішення без змін.