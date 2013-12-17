Не можна знижувати ставки податків у кризовій економіці - вчений
Анонсоване Урядом зниження ставок податків у 2014 році не може відбутися через зниження надходжень до державного бюджету, яке відбувається через сповільнення економіки.
Таку думку висловив директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, член Ради НБУ Валерій Геєць. За його словами, економічний ефект у вигляді підвищення активності через зниження податкового тягара може проявитися орієнтовно через рік, між тим бюджет не отримає компенсаторів надхождення податків. "У період кризових явищ в економіці ставки податків заморожуються по всьому світі, тому це практика - вірна", - каже Геєць.
Академік вважає, що компенсаторами зниження доходів бюджету у поточний час могли б стати активніша детенізація економіки, скасування ряду подактових пільг, а також перегляд рентних платежів з видобутку корисних копалин. "Коли бюджет буде отримувати додаткові надхождення з галузей, яки зараз мають спеціфічне оподаткування, або знаходяться у тіні, можно будет знижувати ставки для бізнесу взагалі", - каже вчений.
При цьому президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов підкреслив, що для стимулювання процесів детінізації економіки більш важливе не скорочення податків, а їх адміністрування та напрями використання податкових платежів. «Що важливо для інвесторів, так це стабільна політична ситуація в країні, прозоре законодавство, відсутність корупції та гарантії щодо інвестицій», - підкреслив фахівець.
Нагадаємо, що уряд наразі вивчає можливість відтермінування зниження ставок податку на прибуток та ПДВ з 1 січня 2014 року для запобігання бюджетним ризикам у наступному році.
Як зазначав в інтерв’ю Reuters міністр доходів і зборів Олександр Клименко, зниження ставки ПДВ до 17% з 20% та податку на прибуток – до 16% з 19%, що передбачене в Податковому кодексі, може призвести до зниження доходів держбюджету на 25 млрд грн.