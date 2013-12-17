Не можна знижувати ставки податків у кризовій економіці - вчений

Таку думку висловив директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, член Ради НБУ Валерій Геєць. За його словами, економічний ефект у вигляді підвищення активності через зниження податкового тягара може проявитися орієнтовно через рік, між тим бюджет не отримає компенсаторів надхождення податків. "У період кризових явищ в економіці ставки податків заморожуються по всьому світі, тому це практика - вірна", - каже Геєць.

Академік вважає, що компенсаторами зниження доходів бюджету у поточний час могли б стати активніша детенізація економіки, скасування ряду подактових пільг, а також перегляд рентних платежів з видобутку корисних копалин. "Коли бюджет буде отримувати додаткові надхождення з галузей, яки зараз мають спеціфічне оподаткування, або знаходяться у тіні, можно будет знижувати ставки для бізнесу взагалі", - каже вчений.

При цьому президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов підкреслив, що для стимулювання процесів детінізації економіки більш важливе не скорочення податків, а їх адміністрування та напрями використання податкових платежів. «Що важливо для інвесторів, так це стабільна політична ситуація в країні, прозоре законодавство, відсутність корупції та гарантії щодо інвестицій», - підкреслив фахівець.

Нагадаємо, що уряд наразі вивчає можливість відтермінування зниження ставок податку на прибуток та ПДВ з 1 січня 2014 року для запобігання бюджетним ризикам у наступному році.

Як зазначав в інтерв’ю Reuters міністр доходів і зборів Олександр Клименко, зниження ставки ПДВ до 17% з 20% та податку на прибуток – до 16% з 19%, що передбачене в Податковому кодексі, може призвести до зниження доходів держбюджету на 25 млрд грн.