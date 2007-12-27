Кримську міліцію очолить ”активний борець з бандитизмом”

Завтра, 28 грудня, в Сімферополі відбудеться представлення особовому складу міліції нового начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Про це повідомляє Центр громадських зв`язків ГУ МВС України в автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, не виключено, що головного міліціонера Криму представлятиме міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Як повідомили УНІАН обізнані джерела у владі Криму, новим начальником кримського Главку МВС стане «активний борець з бандитизмом». Його прізвище поки що не називається.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центру громадських зв`язків міліції Криму, заступник міністра внутрішніх справ - начальник кримського Главку МВС Анатолій МОГИЛЬОВ написав рапорт про відпустку з подальшим звільненням. При цьому посада заступника міністра, яку обіймав А.МОГИЛЬОВ, була скорочена через скорочення кількості заступників у Ю.ЛУЦЕНКА. А.МОГИЛЬОВ, за даними міліції автономії, перебуває в резерві МВС.

За даними ЗМІ, Кабмін вже звільнив А.МОГИЛЬОВА з посади.